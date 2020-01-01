«المالية»: السلع الغذائية خارج نطاق مبادرة «ما يغلاش عليك»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التخفيضات في مبادرة «ما يغلاش عليك» تبلغ 20% من المنتجين، مع 10% خصما إضافيا لحاملي البطاقات التموينية (200 جنيه بحد أقصى 1000 جنيه)، وبدعم من الدولة يصل لـ12 مليار جنيه.وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية dmc، أن حركة الشراء والبيع المتوقعة قد تصل لـ125 مليار جنيه، كما أنها مهمة لزيادة فرص العمل وعودة حركة الإنتاج مرة أخرى، ومهمة كذلك للدولة لأنها ستستفيد منها، لأن إيرادات الدولة تأتي من النشاط الاقتصادي.وأكد أن السلع الغذائية خارج نطاق المبادرة، لأن الهدف أن يكون السلع فيها مكون محلي التصنيع لكي تحدث حركة رواج في هذا الإطار.