المفتي: فكر الإخوان لا يعترف بحدود الوطن.. وإعلامهم يستهدف بث الفتن

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن فكر جماعة الإخوان لا يعترف بحدود الوطن ولا بالتراب، مشيرا إلى أن فكرهم "خبيث"، وإعلامهم يستهدف بث الفتن وزعزعة الاستقرار.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما نسمعه من إعلام الإخوان كذب ليل نهار، لافتا إلى أنه لم يجد خبرا صادقا لهم، ولكن كل ما يروَّج يراد به بث الفتن وزعزعة الاستقرار وتشتيت الناس، وإحداث قلاقل في المجتمع.وتابع: "على الناس أن تدرك، وأن تسأل عن الأخبار التي تبثها المجموعات الإرهابية بوسائلها الإعلامية عبر التليفزيون والصحف والسوشيال ميديا، فأنا أنظر إلى كل من يريد زعزعة استقرار الوطن والدولة مستخدما الدين بأنه يمثل فكر الخوارج، لأن فكر الخوارج قائم على استغلال الدين للوصول لأمر سياسي".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.