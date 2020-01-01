رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي: فكر الإخوان لا يعترف بحدود الوطن.. وإعلامهم يستهدف بث الفتن

السبت 25/يوليه/2020 - 10:24 م
المفتي
المفتي
أحمد عبد العزيز
طباعة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن فكر جماعة الإخوان لا يعترف بحدود الوطن ولا بالتراب، مشيرا إلى أن فكرهم "خبيث"، وإعلامهم يستهدف بث الفتن وزعزعة الاستقرار.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما نسمعه من إعلام الإخوان كذب ليل نهار، لافتا إلى أنه لم يجد خبرا صادقا لهم، ولكن كل ما يروَّج يراد به بث الفتن وزعزعة الاستقرار وتشتيت الناس، وإحداث قلاقل في المجتمع.

وتابع: "على الناس أن تدرك، وأن تسأل عن الأخبار التي تبثها المجموعات الإرهابية بوسائلها الإعلامية عبر التليفزيون والصحف والسوشيال ميديا، فأنا أنظر إلى كل من يريد زعزعة استقرار الوطن والدولة مستخدما الدين بأنه يمثل فكر الخوارج، لأن فكر الخوارج قائم على استغلال الدين للوصول لأمر سياسي".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير: شطب عضوية أحمد عيد من الزمالك

تقرير دولى لـ«التخطيط»: مصر أقل اقتصادات العالم تأثرًا بالوباء بفضل تدابير الدولة

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)

مقاطع مش حزينة قوى

أحجية مكررة

ليالى الهدنة