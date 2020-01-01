المفتي: لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون والراديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يؤيد التدابير التي توصي بها الدولة بشأن صلاة العيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن القرارات التي تتخذها الدولة لا تتم في يوم وليلة ولكن على أسس، وعندما تقرر الدولة هذا الأمر فورائه مصالح للناس، ويجب الالتزام به.وتابع "علام"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة العيد في بيته منفردا، أو مع الأسرة.وأضاف أن أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو لا تصح، ولكن يمكن أن يؤديها المسلم مع أولاده وزوجته وأن يؤمهم في الصلاة، دون خطبة.واستطرد أن صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات، في الركعة الأولى.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.