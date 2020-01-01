المفتي: لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون والراديو
السبت 25/يوليه/2020 - 09:57 م
محمود عرفاتطباعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يؤيد التدابير التي توصي بها الدولة بشأن صلاة العيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن القرارات التي تتخذها الدولة لا تتم في يوم وليلة ولكن على أسس، وعندما تقرر الدولة هذا الأمر فورائه مصالح للناس، ويجب الالتزام به.
وتابع "علام"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة العيد في بيته منفردا، أو مع الأسرة.
وأضاف أن أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو لا تصح، ولكن يمكن أن يؤديها المسلم مع أولاده وزوجته وأن يؤمهم في الصلاة، دون خطبة.
واستطرد أن صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات، في الركعة الأولى.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.
وتابع "علام"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة العيد في بيته منفردا، أو مع الأسرة.
وأضاف أن أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو لا تصح، ولكن يمكن أن يؤديها المسلم مع أولاده وزوجته وأن يؤمهم في الصلاة، دون خطبة.
واستطرد أن صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات، في الركعة الأولى.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.