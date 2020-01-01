ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.وظهرت ياسمين عبدالعزيز، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قطيفة أوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما تناسب مع لون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة خطفت الأنظار.يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز، شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.