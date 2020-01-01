وزيرة الهجرة: نقوم بعملنا تحت أي ظرف ولا ننتظر الشكر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، إن آلية استخدام البريد في الانتخابات لاقت استحسانًا وقبولًا لدى المواطنين المصريين في الخارج.وأضافت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه من الممكن تسجيل البيانات على الهيئة العليا للانتخابات، وسيخرج للمواطن رقم كودى من الممكن أن يستخدمه في الانتخابات.وأشارت وزيرة الدولة لشئون الهجرة إلى أن هناك الكثير من القنوات الإخوانية وبعض الصفحات على مواقع التواصل تسعى إلى تشويه وزعزعة ثقة المواطن في الدولة، متابعة: "سنقوم بعملنا تحت أي ظرف ولا ننتظر الشكر من أحد".