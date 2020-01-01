مستشار الرئيس: شراسة كورونا بدأت تنخفض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تعلن عنها الدولة هامة للغاية، حيث تعني أننا ما زلنا نحارب الفيروس وبحاجة إلى المزيد من الوقاية والاحتراز للتصدي له.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن شراسة الفيروس بدأت تقل، وذلك بسبب قوة المناعة والمقاومة عند المصابين بالفيروس، ولكنه لم يختف.وأوضح أن مناعة القطيع تعني وجود أجسام مضادة في بلازما المتعافي من فيروس كورونا، لذلك يستطيع مصاب آخر أن يتعافى من بلازما المتعافين.وأكد أن مصر ما زالت تعمل على وجود لقاح لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع جهات عديدة، لكن لا يوجد دواء فعال ومؤكد له حتى هذه اللحظة.