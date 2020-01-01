محافظ البحر الأحمر: جميع الشواطئ تخضع للرقابة الصارمة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن جميع شواطئ المحافظة تخضع للرقابة الصارمة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن المحافظة لم تلاحظ أي تجاوزات من المواطنين لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وهناك وعي والتزام بشكل مستمر.وذكر محافظ البحر الأحمر أن المحافظة استعدت لعيد الأضحى المبارك فيما يتعلق بذبح الأضاحي وتوفير السلع، وكذلك استقبال الزائرين، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر منطقة جاذبة في فترات الأعياد، ولا تقتصر السياحة بها على نزول الشواطئ فقط.