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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أندم أحيانًا على التسرع بنشر تغريدات على تويتر

السبت 25/يوليه/2020 - 07:16 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يندم أحيانًا على ما يقوم بنشره على "تويتر"، معترفًا أن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون بشكل "مندفع".

وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس" ديف بورتنوي، عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول ما قام بنشره، قال ترامب: "في كثير جدًا من الأحيان".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قد يستفيد من التعامل بشكل أكثر حذرا.

وتابع قائلا إن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الإنترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين.

وأفاد ترامب بأن "إعادة التغريد دائمًا فى الغالب ما تسبب لك المشاكل"، مشيرًا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

ويقوم الرئيس في بعض الأحيان بإعادة تغريدات حسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.

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