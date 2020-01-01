هنادي مهنى: مكنتش بعرف عربي قبل التمثيل

تحدثت الفنانة هنادي مهنى عن مسيرتها المهنية وكيف دخلت مجال التمثيل ومهنتها قبل ذلك والأمنيات التي تريد تحقيقها في المستقبل.وقالت «هنادي» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» اليوم: «أهلي في البيت بالنسبة لي زي الجمهور، مش بقولهم عن تفاصيل الأحداث في الأعمال بتاعتي عشان محرقهاش وعشان يتفاجئوا بردة فعلي في الأعمال ويدوني رأيهم».وأوضحت أنها لم تتوقع نجاحها في مجال التمثيل بهذا الشكل، خاصة أن لديها مشاكل في اللغة العربية التي لم تكن تجيدها قبل دخولها للتمثيل، حتى أنها كانت تحفظ الإسكربت باللغة الفرنسية.وأعربت عن أمنيتها في العمل مع أحد الممثلين قائلة: «نفسي اشتغل مع أحمد مكي ونيللي كريم.. مرة قولت بجد نفسي اشتغل مع يسرا واشتغلت تاني سنة معاها وقلت هشتغل مع محمد رمضان واشتغلت معاه في زلزال».