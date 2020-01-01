وكيل «البترول» يكشف تفاصيل منظومة «ATG»

قال حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، إنها تستهدف عددا من المشروعات الجديدة الهامة لتحديث وتطوير القطاع بكافة مجالاته المختلفة، بهدف النهوض ومواكبة ما يجري عالميًا من تقدم، لافتا إلى أنه من بين المشروعات التي تولي الوزارة الاهتمام بها منظومة الـ ATG.وكشف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مع الإعلامي محمد موسى تفاصيل منظومة الـATG، قائلا إنه مشروع يعمل على مراقبة محطات الوقود بنظام الـ ATG لمراقبة أرصدة الوقود ومنع التهريب، لافتًا إلى أنها مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة.وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح للوزارة معرفة موقف توافر الوقود بجميع المحطات على مستوى الجمهورية ومراقبة الخزنات بشكل دقيق ومحدد للقضاء على أي تلاعب أو تهرب أو مخالفات.