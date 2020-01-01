إيران: اختلاس ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية

نقلت وكالة العمال الإيرانية "ايلنا"، اليوم الجمعة، عن رئيس غرفة تجارة محافظة فارس، جنوب إيران، جمال رزاقي، اختلاس ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية.وأوضح رزاقي أن "ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد".ولم يوضح رزاقي كيف ومتى اختفت هذه المبالغ، لكنه أوضح أن هذا "الفساد" نتج بسبب منح العملة الصعبة بسعر حكومي (42 ألفا مقابل الدولار) للمستوردين والتجار.كما رأى المسؤول الإيراني أنه "على الحكومة أن تقطع تخصيص العملة المدعومة بـ 4200 تومان بسبب الفساد والمحسوبيات، ولكن بدلًا من ذلك يجب أن تخصص تلك الموارد على شكل كوبونات، من أجل زيادة أجور العمال ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الصحية".