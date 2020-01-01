أستاذ اقتصاد: الأزمة الاقتصادية بأوروبا مستمرة منذ سنين (فيديو)

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الأزمة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، ليست فقط وليدة أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنما موجودة منذ سنوات.وأضاف الدكتور عمرو صالح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الأزمة التي تمر بها دول الإتحاد الأوروبي كانت تتطلب مناقشات لوضع خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير ناقش ضرورة زيادة المساعدات لدول جنوب أوروبا، كدولة إيطاليا باعتبارها من أكثر الدول تضررا بالأزمة.وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة، من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل، وأفاد مسؤولون بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.