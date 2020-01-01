رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل عدد من مرتزقة أردوغان في انفجار ورشة قذائف بسوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:36 م
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
مروة عنبر
طباعة
لقي عدد من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة مصرعهم، بجانب إصابة آخرين في انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ محلية الصنع تابعة لفصيل الجبهة الشامية شمال حلب.

ودوت انفجارات عدة، فجر اليوم الجمعة، بالقرب من مخيم العرموطة في محيط بلدة شمارين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة انفجار الورشة، تزامنًا مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارات تسببت في إصابة عدد من المدنيين القاطنين بالقرب من الورشة، وقتل وأصيب عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بسبب التفجير الذي لا يزال مجهولا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

الأنبا نيقولا: ندعو الكنائس لصلاة أنشودة العذراء

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد

ندوة عن «العقل بين الفلسفة والدين» بمتحف دنشواي.. 25 أغسطس

«اختر كُلِّيتك».. مؤتمر لطلاب الثانوية بمكتبة الإسكندرية