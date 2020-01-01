مقتل عدد من مرتزقة أردوغان في انفجار ورشة قذائف بسوريا

لقي عدد من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة مصرعهم، بجانب إصابة آخرين في انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ محلية الصنع تابعة لفصيل الجبهة الشامية شمال حلب.ودوت انفجارات عدة، فجر اليوم الجمعة، بالقرب من مخيم العرموطة في محيط بلدة شمارين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة انفجار الورشة، تزامنًا مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارات تسببت في إصابة عدد من المدنيين القاطنين بالقرب من الورشة، وقتل وأصيب عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بسبب التفجير الذي لا يزال مجهولا.