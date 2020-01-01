تجنبًا للغرق.. «اتحاد الغوص» يوجه نصائح مهمة للمواطنين

قال الدكتور هشام ربيع، رئيس لجنة اختبارات الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إن كل شخص عليه أن يلتزم بتعليمات الشاطئ، فالمواطن يجب أن يبتعد عن البحر في فترة عدم وجود منقذ على الشاطئ.وأضاف الدكتور هشام ربيع، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن المسئولين عن الشاطئ مطالبين بتوفير فرد أمن في حالة عدم وجود منقذ، وذلك لعدم نزول المواطنين البحر وتحدث حالات وفاة كما حدث في الفترة الأخيرة.وطالب المواطنين في حالة نزول البحر بارتداء عوامة، وذلك لمساعدة المنقذ في حالات الغرق، مشيرًا إلى أن الجميع عليه أن يعلم أن دور المنقذ مهم، مطالبًا الجميع بتصحيح المفاهيم الخاصة بالمنقذ واتباع تعليماته.وتابع رئيس لجنة اختبارات الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: "المنقذ بيفضل طول الوقت يتحرك على الشاطئ ويصفر والناس لا تلتزم".