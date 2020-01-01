«الداخلية» تستهدف دواليب المخدرات بالمحافظات قبل عيد الأضحى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة قبل عيد الأضحى المبارك.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول.وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.وضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالى)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.