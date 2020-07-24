رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لرفع رسومها الجمركية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:42 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
دعا المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى أن ترفع "فورا" الرسوم الجمركية "غير المبررة عن المنتجات الأوروبية" بعد امتثال مجموعة إيرباص للصناعات الجوية إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في خلافها القديم مع الأمريكية بوينج.

وقال هوغان في بيان إن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة".

وأكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد "تقدم بمقترحات محددة للتوصل إلى نتيجة تفاوضية" في إطار هذا الخلاف.

وحذر من أنه "في غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات".

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أمريكية قد تصل نسبتها إلى 100%، على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7،5 مليارات دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبونيغ الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: هيدروكسي كلوروكين غير فعال في مواجهة كورونا

بريطانيا توفر 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا للسيطرة على كورونا

فيتنام تحظر استيراد الحيوانات البرية وتغلق أسواقها

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الإنسان ما قبل التاريخ» بثقافة القاهرة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»