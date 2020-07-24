الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لرفع رسومها الجمركية

دعا المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى أن ترفع "فورا" الرسوم الجمركية "غير المبررة عن المنتجات الأوروبية" بعد امتثال مجموعة إيرباص للصناعات الجوية إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في خلافها القديم مع الأمريكية بوينج.وقال هوغان في بيان إن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة".وأكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد "تقدم بمقترحات محددة للتوصل إلى نتيجة تفاوضية" في إطار هذا الخلاف.وحذر من أنه "في غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات".وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أمريكية قد تصل نسبتها إلى 100%، على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7،5 مليارات دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبونيغ الأمريكية.