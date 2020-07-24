طهران تتوعد بالرد على اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة تابعة لها

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، تفاصيل ما حدث لطائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة طيران ماهان في الأجواء السورية، بعد حديث عن اعتراض مقاتلتين لها.وقالت القيادة المركزية على حسابها الرسمي في تويتر، فجر اليوم الجمعة "قمنا بمهمة جوية روتينية على مسافة 1000 متر من طائرة إيرانية، والمهمة الجوية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية".وأكدت القيادة المركزية أن الهدف من المهمة هو التأكد من سلامة جنود التحالف في القاعدة، مشددة على أن المهمة الروتينية تمت على مسافة امنة ووفق المعايير الدولية.من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، العقيد بل أوربان "تم إجراء التدقيق البصري لضمان السلامة لعناصر التحالف الدولي في معسكر التنف"، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.وأوضح أوربان أنه بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 بأنها طائرة ركاب لماهان اير فتحت المقاتلة الأمريكية مسافة امنة إلى الطائرة، وتم إجراء التقاطع المهني وفقا للمعايير الدولية.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الواقعة قيد التحقيق وإن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة.يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تتهمان منذ فترة طويلة شركة ماهان اير بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى.وفى عام 2011 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان اير، وقالت إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي زاد من التوتر بين البلدين.وكانت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء قالت فى وقت سابق، بأن مقاتلتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة وأدى لإصابة عدد من الركاب.كما أفادت وكالة فارس للأنباء بأن طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت عائدة في طهران.وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صورها أشخاص على متن الطائرة تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.وأظهر فيديو اخر مقاتلتين على الأقل تحلقان إلى جانب طائرة الركاب الايرانية.