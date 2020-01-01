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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل نحو 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:05 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 1311 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى مليونين و287 ألفا و475 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 84082 شخصًا.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 4 ملايين من أصل 15 مليون إصابة عالميًا.

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