«تعليم البنك الدولي»: تجربة مصر في التعليم عن بعد مثيرة للاهتمام

قال خايمي سافيدرا، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، إن تجربة مصر في التعليم عن بعد كانت مثيرة للاهتمام، موضحًا أن هناك طرقا تعليمية مختلفة يجب على الطلاب التأقلم عليها في العام الجديد.وأضاف "سافيدرا"، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أنه يجب على الآباء مساعدة أبنائهم في تجربة التعلم عن بعد.واستكمل: "يجب الاستعداد الجيد للتغيرات التي ستحدث في النظم التعليمية الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن التحديات الأساسية للنظم التعليمية هي كيفية استخدام التكنولوجيا وتحفيز الطلاب.