«سلامة الغذاء»: مصر ضربت مثالًا مميزًا للعالم خلال أزمة كورونا

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن دور الهيئة الرئيس هو التأكد من سلامة الأغذية التي يتناولها المصريون.وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة تحاول تغيير ثقافة المجتمع مع الأغذية تشريعيا وتجاريا واستهلاكيا.وأشار، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحدث تغييرًا شاملًا في منظومة الرقابة على سلامة ما يأكله المصريون، مؤكدًا أن الدولة المصرية ضربت للعالم مثالًا مميزًا للسيادة الغذائية خلال أزمة كورونا.