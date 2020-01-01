أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

أفاد الديوان الأميري الكويتي، الخميس، بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه.وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، إن الشيخ صباح، وصل إلى الولايات المتحدة"، وهو بحالة صحية مستقرة، وذلك لاستكمال العلاج"، مشيرًا إلى أنه كان في معيّته نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد.وذكر الديوان الأميري في وقت سابق أن الشيخ صباح، غادر أراضي الكويت، فجر الخميس، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.يأتي ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت، أنه خضع، يوم الأحد، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.