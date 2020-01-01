برلماني: ثورة يوليو كان لها دور كبير في الحفاظ على مصر

قال نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو تضمنت العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي أكدت للرأى العام المصري والعربي والأفريقي والعالمي، وإن هذه الثورة العظيمة كان لها دورها الكبير في الحفاظ على الدولة المصرية.أضاف هيكل، في بيان الخميس، أن ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر، إضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد التي كانت تعاني منه البلاد، مؤكدًا أن الثورة ستظل دائمًا وأبدًا محفل تاريخي يحتفل به المصريين بمختلف ‏طوائفهم لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.وأشار نائب مستقبل وطن إلى أن ثورة يوليو كانت تعمل على الوحدة العربية ولهذا كانت هناك حربًا ضروس ضد عبد الناصر؛ لأنه كان يعمل على وضع مظلة عربية واحدة ينطوي تحتها الجميع السّني والشّيعي والقبطي وغيرهم وإعلاء قيمة الوطن والمواطن.