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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

20 أغسطس.. دير ماربقطر يُحيي تذكار الأربعين للراهب أنجيلوس الأنطوني

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:18 م
دير القديس ما ربقطر
دير القديس ما ربقطر بالخطاطبة
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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ينظم دير القديس ما ربقطر بالخطاطبة، 20 أغسطس المقبل، قداس إحياء تذكار الأربعين للراهب أنجيلوس الأنطوني.

ويشارك بالحضور في صلوات قداس الأربعين، الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا، وعدد من أساقفة الكنيسة.

ورحل القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما، حيث ولد في ٢٥ يونيو ١٩٣١.

وقضى الراهب الجليل في حياة الرهبنة ما يزيد علي ٦٦ سنة، حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤، وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.

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