20 أغسطس.. دير ماربقطر يُحيي تذكار الأربعين للراهب أنجيلوس الأنطوني
الخميس 23/يوليه/2020 - 06:18 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
ينظم دير القديس ما ربقطر بالخطاطبة، 20 أغسطس المقبل، قداس إحياء تذكار الأربعين للراهب أنجيلوس الأنطوني.
ويشارك بالحضور في صلوات قداس الأربعين، الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا، وعدد من أساقفة الكنيسة.
ورحل القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما، حيث ولد في ٢٥ يونيو ١٩٣١.
وقضى الراهب الجليل في حياة الرهبنة ما يزيد علي ٦٦ سنة، حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤، وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.
ويشارك بالحضور في صلوات قداس الأربعين، الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا، وعدد من أساقفة الكنيسة.
ورحل القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما، حيث ولد في ٢٥ يونيو ١٩٣١.
وقضى الراهب الجليل في حياة الرهبنة ما يزيد علي ٦٦ سنة، حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤، وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.