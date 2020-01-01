رئيس الوزراء اللبناني: تباينات أخرت التفاوض مع صندوق النقد

كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الخميس، حصول تباينات سياسية أدّت إلى تأخير في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.وقال دياب، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم في السرايا الحكومي، إن "هذه التباينات لها علاقة بالنهج الذي كان سائدًا في التعامل مع الملف المالي وفي النهج الذي تتَّبعه هذه الحكومة والذي يعتمد الصراحة والشفافية والواقعية في التعامل مع الأزمة المالية".وأضاف "اليوم وبعد تأخير شهرين، وصلنا إلى المربع الثاني، أي كيفية توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي".