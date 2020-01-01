عدم تنظيف أسنانك يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الفم والمعدة

أظهرت دراسة جديدة، بأن تنظيف أسنانك بانتظام قد يقلل من خطر إصابتك بسرطان الفم أو المعدة.وتوصلت الدراسة إلى أن عدم تنظيف أسنانك يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الفم والمعدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وتتبع العلماء في مدرسة "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة آلاف الأشخاص لأكثر من 20 عامًا لكشف الرابط بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان الفم والمعدة.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة كانوا أكثر عرضة بنسبة 52 في المائة للإصابة بسرطان المريء أو سرطان المعدة في وقت لاحق من حياتهم.وأظهرت النتائج أيضا أن الخطر كان أعلى بين الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم من قبل، وفقًا للنتائج التى توصل إليها العلماء.ووفقًا لـ"منظمة الصحة العالمية"، فإن السبب الرئيسي لأمراض اللثة هو سوء نظافة الفم - أو عدم تنظيف أسنانك بشكل صحيح أو منتظم.وكشفت النتائج أنه خلال 22 إلى 28 سنة من المتابعة، كان هناك 199 حالة من حالات سرطان المريء و238 حالة من حالات سرطان المعدة.وارتبط تاريخ أمراض اللثة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء وسرطان المعدة بنسبة 43 في المائة و52 في المائة على التوالي.