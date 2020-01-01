«العثرة».. العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عبر البث المباشر دون حضور.وحملت عظة الأنبا إسحق عنوان "العثرة"، يأتي ذلك في إطار حرص المركز الإعلامي لإيبارشية طما على بث عظات أونلاين لأسقف الإيبارشية والكهنة لدعم الأقباط روحيًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.