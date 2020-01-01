النمسا تعلن عن منصة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم الخميس، أنه يجب على كل دول أوروبا والشركاء من خارجها أن تتكاتف لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، معلنا عن إطلاق "إعلان فيينا" كمنصة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر طرق البحر المتوسط.جاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الوزاري الأوروبي الذي تستضيفه فيينا بحضور عدد من الوزراء الأوروبيين حول مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.ولفت وزير داخلية النمسا إلى أهمية تبادل الخبرات مع دول البلقان، مشددًا على ثقته في التعاون على قدم المساواة مع الدول المجاورة للنمسا، وكذلك مع غرب البلقان باعتبار أن ذلك أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية.يشار إلى أن المؤتمر الذي انطلق أمس في قصر الهوفبورج التاريخي الشهير بوسط فيينا شارك في أعماله وزير داخلية ألمانيا هورست سيهوفر إلى جانب وزراء أوروبيين آخرين من الدانمرك واليونان وسلوفينيا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وكرواتيا، إضافة إلى وفود دولية من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وسفيري سويسرا والمجر في فيينا، وتم التواصل مع مشاركين من بلغاريا ورومانيا عبر الفيديو.وشهد اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري توسيع دائرة المشاركين لتشمل وزراء دول غرب البلقان – عبر الفيديو – إضافة إلى حضور نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية أوليفر فارهيلي.