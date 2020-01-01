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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الجمعة حار نهارًا.. والقاهرة 36

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:02 م
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الجمعة، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارًا مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، ورياح سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 33 25
مطروح 29 21
السلوم 31 20
سيوة 34 21
بورسعيد 31 23
دمياط 31 23
الزقازيق 36 24
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 38 24
نخل 38 20
نويبع 37 29
طابا 38 28
كاترين 37 22
الطور 35 26
شرم الشيخ 41 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 30
الفيوم 38 24
بنى سويف 38 23
المنيا 39 22
أسيوط 40 24
سوهاج 39 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 29
إدفو 41 30
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 40 29
أبورماد 38 29
حلايب 37 30
رأس حدربة 37 30

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