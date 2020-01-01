«الأرصاد»: طقس الجمعة حار نهارًا.. والقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الجمعة، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارًا مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، ورياح سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح سطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 25وادى النطرون 36 24طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 24بلطيم 33 25مطروح 29 21السلوم 31 20سيوة 34 21بورسعيد 31 23دمياط 31 23الزقازيق 36 24المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 21السويس 36 22العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 38 24نخل 38 20نويبع 37 29طابا 38 28كاترين 37 22الطور 35 26شرم الشيخ 41 30الغردقة 37 29مرسى علم 37 30الفيوم 38 24بنى سويف 38 23المنيا 39 22أسيوط 40 24سوهاج 39 25قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 29إدفو 41 30أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 40 25شلاتين 40 29أبورماد 38 29حلايب 37 30رأس حدربة 37 30