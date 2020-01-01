أستاذ فيروسات: الملابس القطنية بحمامات السباحة تؤذى جلد الإنسان

حذر الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الفيروسات، من نزول حمامات السباحة بالملابس القطنية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يسبب أضرارًا بجلد الإنسان.وأضاف "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "الملابس القطنية تتفاعل مع الكلور في حمامات السباحة مما ينتج البكتيريا وقد يحدث عنها أضرار جلدية".ولفت "الحداد"، إلى الملابس المخصصة لحمامات السباحة لها مواصفات محددة تمنع هذا التفاعل، ناصحًا عدم نزول حمامات السباحة بملابس قطنية كونه تؤذى الشخص المرتدى لها والآخرين".