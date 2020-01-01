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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسط تكتم أردوغان.. البرلمان يطلب إيضاح حجم خسائر تركيا في ليبيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:47 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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أصبحت الخسائر التركية في ليبيا عقبة جديدة للحزب الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب أردوغان، وجددت المعارضة التركية طلبها بالحصول على إجابات حول مقدار الخسائر التي تعرضت لها تركيا جراء تدخل أردوغان في ليبيا.

وذكرت قناة «الحدث» أن أيدن سيزجين النائب عن حزب الخير المعارض، قدم طلب لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للحصول على إيضاحات حول تدمير أنظمة رادار ودفاع جوي تركية ضمن قاعدة الوطية في ليبيا إثر استهدافها من الجيش الوطني الليبي في بداية شهر يوليو الجاري.

ولفتت القناة إلى أن سيزجين، طرح الأسئلة ضمن اقتراح قدمه إلى البرلمان التركي اليوم الأربعاء، وطالب وزير الدفاع بالإجابة عن استفسارات النواب بخصوص القوات التركية التي تدعم قوات الوفاق.

وتوضيح حجم الخسائر التي تعرض لها الجيش التركي خلال استهداف قاعدة الوطية، وسط محاولة من أردوغان للتكتم عن الأمر لعدم إثارة الرأي العام.

وحصلت القناة على نسخة من الأسئلة المكتوبة، حيث قال سيزجين: "أنه وفقًا للمعلومات الصحفية، تم استهداف قاعدة الوطية وأنظمة الرادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع مخصصة لكبار الضباط".

وشدد سيزجين على ضرورة معرفة هوية الجهة التي نفذت الهجوم على قاعدة الوطية، وعن حجم الخسائر البشرية، وهل هناك نية لنشر مقاتلات جوية تركية في ليبيا.

يذكر أنه في السادس من يوليو الجاري، اعترفت تركيا بتعرض قواتها الموجودة في قاعدة الوطية لغارات أدت إلى تدمير منظومة دفاع جوية تركية.

وسط تقارير تشير إلى تعرض قيادات من الاستخبارات التركية للإصابة في الغارات.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر عسكري ليبي عن استهداف 9 ضربات جوية منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها في قاعدة الوطية، وأن الغارات تمكنت من تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرًا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.

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