أستاذ قانون: ملء سد النهضة محاولة لامتصاص الانشقاق الداخلي بإثيوبيا

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنه إذا فشل الاتحاد الإفريقي في حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، سيتحول الأمر إلى مجلس الأمن الذي منح الاتحاد الإفريقي مهلة شهرا لحل أزمة السد.وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن سد النهضة مخصص لتوليد الكهرباء، وليس لتخزين المياه على الإطلاق، وإثيوبيا لا يحق لها أن تنفرد وحدها بالمياه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مجموعة لإدارة هذه الأزمة وحلها.واختتم أستاذ القانون الدولي، بأن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة مخالف للقانون الدولي، وما فعلته محاولة منها لامتصاص الانشقاق الذي تعيشه حاليًا داخل البلاد، ولكن لا يجب أن يكون على حساب مصر.