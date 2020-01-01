أستاذ تغذية يحذر من السمنة بسبب الاستهلاك الزائد من الخبز

قال الدكتور هانى أبوالنجا، الحاصل على دكتوراه فى علوم التغذية العلاجية، إن المطبخ المصرى بعاداته مضر جدًا للصحة، موضحا أن المصريين يستهلكون كميات كبيرة من الخبز وهو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة.وأضاف أبوالنجا، خلال حواره ببرنامج، "راجل و2 ستات"، المذاع على فضائية، أن الفول والعيش والباذنجان المقلى والطعمية تعتبر جريمة كبيرة في حق الجسم، لأنهم يمنعون امتصاص الدهون.ولفت إلى أن 88% من سكان الكرة الأرضية يزداد وزنهم بالأطعمة المحتوية على النشا مثل الخبز والقلقاس والأرز والمكرونات، موضحا أن المشروبات السائلة الكثيرة تسبب زيادة الوزن، منوها إلى أنه لا بد من تقليل كمية الأكل والتخلص من العادات الغذائية الخاطئة وتنظيم مواعيد النوم الخاصة بك.ووجه رسالة لأصحاب نظرية الصيام المتقطع، قائلا إنه يعمل على تنظيف الجسم، ولكن ليس له أي علاقة بحرق الدهون، وإنما تأخير الأكل يؤدى إلى زيادة وزن الجسم.