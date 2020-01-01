الوزراء: فتح حديقة الحيوانات بعد العيد بـ3 آلاف زائر يوميًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح للمتنزهات التي تعمل بنظام التذاكر، بالفتح بعد العيد، بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حديقة الحيوانات كانت تطبع 6 آلاف تذكرة يوميا، سيتم طباعة 3 آلاف تذكرة فقط.وأردف: "الحدائق العامة التي بدون تذاكر ستظل مغلقة لأنه لا يمكن التحكم فيها، وفي عدد الموجودين بها".وأوضح أن المقاهي ستعمل بـ 50% من طاقتها بدلا من 25%، وتستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من العاشرة مساء، والشيشة لا تزال ممنوعة، موضحا أن الغرامة في حال تقديم شيشة تصل لغلق المنشأة، بينما المولات تغلق 10 مساءً، كما أن السينمات والمسارح ستظل تعمل بنسبة 25%.وبالنسبة لصلاة عيد الأضحى سيتم نقل الصلاة والتكبيرات من مسجد واحد على مستوى الجمهورية وهو مسجد السيدة نفيسة، مشيرا إلى أن الأوقاف تعمل على عودة صلاة الجمعة والجماعة.ونوه إلى أنه تم السماح للفنادق وقاعات المؤتمرات بالعمل بشرط ألا تزيد عن 50 فردا، مع استمرار حظر إقامة الأفراح وسرادق العزاء، مؤكدا أن التجمعات في الشوارع ما زالت ممنوعة، ونناشد الجميع بالالتزام وارتداء الكمامات.