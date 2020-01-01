«الأوقاف»: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة، بعدد محدود من العاملين بالوزارة على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إنه سيتم اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.وتدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أنه لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة، وأن المساجد ستكتفى بأذان النوازل وقت أذان الظهر، داعية المصلين للصلاة ظهرًا في المنازل.