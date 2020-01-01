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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: ضعف المناعة يعرض الفرد للاكتئاب ويفقده التركيز (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:01 م
الدكتور كريم درويش
الدكتور كريم درويش
ياسمين عباس
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قال الدكتور كريم درويش، أخصائي الطب النفسي، إن أزمة كورونا كانت من أسباب زيادة معدلات الضغط النفسي عند الناس، موضحًا أن جسم الفرد غير معد لاستقبال فترات طويلة من القلق، وأن حالات القلق والتوتر الشعور بها يجب أن يكون في فترات وجيزة لتحفيز أنشطة الجسم.

وأشار "درويش" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الدراسات أثبتت أن الضغط النفسي زاد عن المتوقع في كل الفئات العمرية، ولكن الأكثر تأثرا بالضغط النفسي لتداعيات فيروس كورونا كان الأطفال.

وأضاف أن تلك الحالة من الضغط النفسي على الأطفال سببت مشكلة كبيرة عند الآباء أيضًا، مشيرًا إلى أن تلك الحالة من القلق تسبب مشاكل صحية لأن في فترة الشعور بالقلق يزيد هرمون الكورتيزون، ولكن زيادة نسبته بشكل كبير سبب في ضعف المناعة.

وأوضح اخصائي الطب النفسي، أن ضعف المناعة يعرض الفرد للاكتئاب وفقد جزء كبير من تركيزه، ميشرًا إلى أن 90% من الأفراد بعد التعرض لازمة كبيرة تتحسن حالتهم الصحية بعد عبور تلك الأزمة والمحنة.

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