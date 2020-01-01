طقس الخميس مائل للحرارة.. والقاهرة 35
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:21 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الخميس، شبورة مائية صباحًا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح تنشط أحيانا، شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 28 21
السلوم 31 20
سيوة 34 21
بورسعيد 32 24
دمياط 32 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 37 22
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 40 29
طابا 38 28
كاترين 37 22
الطور 33 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 30
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 38 25
قنا 40 27
الأقصر 40 28
أسوان 41 29
إدفو 41 30
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 40 29
أبو رماد 38 29
حلايب 37 30
كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 28 21
السلوم 31 20
سيوة 34 21
بورسعيد 32 24
دمياط 32 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 37 22
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 40 29
طابا 38 28
كاترين 37 22
الطور 33 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 30
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 38 25
قنا 40 27
الأقصر 40 28
أسوان 41 29
إدفو 41 30
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 40 29
أبو رماد 38 29
حلايب 37 30