طقس الخميس مائل للحرارة.. والقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الخميس، شبورة مائية صباحًا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح تنشط أحيانا، شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 31 25وادى النطرون 35 24طنطا 34 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 24بلطيم 32 25مطروح 28 21السلوم 31 20سيوة 34 21بورسعيد 32 24دمياط 32 24الزقازيق 35 24المنصورة 34 24الاسماعيلية 37 22السويس 35 23العريش 33 24رفح 32 23رأس سدر 36 25نخل 37 20نويبع 40 29طابا 38 28كاترين 37 22الطور 33 26شرم الشيخ 39 30الغردقة 37 29مرسى علم 37 30الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 37 23أسيوط 38 24سوهاج 38 25قنا 40 27الأقصر 40 28أسوان 41 29إدفو 41 30أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 40 25شلاتين 40 29أبو رماد 38 29حلايب 37 30