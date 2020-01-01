الاحتلال يقتحم مركزًا ثقافيًا بالقدس ويستولى على ملفات خاصة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات خاصة به.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا منزل مديرة المركز رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز يبوس واستولت على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهما بأنهما موقوفان على ذمة التحقيق، وفقا لوكالة وفا.كما اقتحم الاحتلال منزل مدير شبكة شفق داوود الغول وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته.