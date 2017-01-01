212 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية التشيك إلى 14 ألفا و324 حالة، بعد تسجيل 212 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 360 حالة حتى الآن، بينما تم تسجيل تعافي 8 آلاف و900 إصابة.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.