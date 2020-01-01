ترامب يرحب بالعمل مع الصين لمحاربة كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده للعمل مع الصين أو دول أخرى لجلب لقاح ناجح ضد فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.وقال ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ردًا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتعاون مع الصين في لقاح للأمريكيين، "نحن على استعداد للعمل مع أي شخص سيحصل على نتيجة جيدة".ولطالما ألقى ترامب باللوم على الصين في إساءة التعامل مع جائحة كورونا، الذي ظهرت أولى الإصابات به في في مدينة ووهان.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد يوم من كشف الباحثين عن أن لقاحا ضد الفيروس التاجي طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" (CanSino Biologics Inc) ووحدة الأبحاث العسكرية الصينية، أظهر أنه حقق استجابة مناعية آمنة فى معظم المرضى.ولقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" هو واحد من عدة لقاحات أظهرت بعض الأمل في الاختبارات البشرية المبكرة، ومن الشركات الأخرى التي تستعد لمثل هذه التجارب شركة "موديرنا" ومقرها الولايات المتحدة، وشركة "بيو تاك" الألمانية، بالشراكة مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر".كما تم نشر بيانات من تجربة للقاح تم تطويره من قبل الباحثين في جامعة أوكسفورد والشركة السويدية البريطانية للأدوية "أسترازينيكا".