يوحنا مكين يشارك في سلسلة عظات قصص من الخدمة

شارك القس يوحنا مكين، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بباب اللوق، مساء الثلاثاء في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة سلسلة عظات قصص من الخدمة بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقايةى من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الكنيسة.