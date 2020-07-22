سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 22-7-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 22-7-2020

استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 52.19، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.16، كما استقر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.17.



أسعار الدينار الكويتي وفي بنك كريدي أجريكول، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 52.19، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 52.19، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، كما ارتفع الدينار في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.46 جنيه وللبيع 53.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.53 جنيه وللبيع 52.19، وفي بنك الكويت الوطني سجل الدينار الكويتي للشراء 49.59 جنيه وللبيع 52.29.



كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 52.19، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.19، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.53 جنيه وللبيع 52.19، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.16، أما البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.22.



يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 22-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، على تراجع ملحوظ خلال منتصف جلسات الأسبوع الحالي، لينخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4980.88 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسرًا 10.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5420.06 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4114.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% خاسرًا 13.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4097.49 نقطة.محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم، في المصرف العربي الدولي وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي الكويتي، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد.