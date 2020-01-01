رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: الشعب المصري على قلب رجل واحد في حماية الأمن القومي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:17 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار البرلمان المصري بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية الأمن القومي المصري، لم يكن فيه صوت معارض أو يعزف صوتًا مختلفًا عن صوت المصالح للدولة المصرية، وكان يومًا مصريًا بامتياز.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "الشعب المصري وقت الشعور بالخطر والأزمة والتهديدات تصبح قوى الشعب على قلب رجل واحد بلا أي خروج عن النص".

وأكمل: "تابعت منذ الأمس وحتى الآن محطات وقنوات أهل الشر يحاولون قلب الحق باطلًا والباطل حقا، فهل نحن منتبهون لما يحاك لنا؟، وعلينا أن ننتبه ونتيقظ من تهديداتهم"، مستنكرًا تصفيق إعلام الإرهابية لتركيا عند دخولها لسوريا وليبيا، ودفاعهم عنها ومهاجمتهم لمصر الآن لحمايتها حدودها الغربية.

واستطرد أن تخرج دولة جاءت كل هذه المسافة ولا تربطها بليبيا أي حدود، وتتحرك بجنودها ومرتزقتها لليبيا فقد جاءوا فاتحين طامعين، وعند حماية مصر لحدودها مع وجود كل الإرهابيين على الحدود يحاول أهل الشر قلب الحق لباطل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نجم الساعة

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
المزيد

الثقافة

غدًا.. ندوة «ثورة يوليو ما لها وما عليها» بمكتبة القاهرة الكبرى

ثقافة جنوب سيناء تناقش «طرق الوقاية من كورونا»

مناقشة ديوان «رحلة عاشق» بثقافة السويس

«ثورة 23 يوليو والقضاء على الإقطاع».. محاضرة بثقافة قنا