الديهي: الشعب المصري على قلب رجل واحد في حماية الأمن القومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار البرلمان المصري بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية الأمن القومي المصري، لم يكن فيه صوت معارض أو يعزف صوتًا مختلفًا عن صوت المصالح للدولة المصرية، وكان يومًا مصريًا بامتياز.وأضاف، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "الشعب المصري وقت الشعور بالخطر والأزمة والتهديدات تصبح قوى الشعب على قلب رجل واحد بلا أي خروج عن النص".وأكمل: "تابعت منذ الأمس وحتى الآن محطات وقنوات أهل الشر يحاولون قلب الحق باطلًا والباطل حقا، فهل نحن منتبهون لما يحاك لنا؟، وعلينا أن ننتبه ونتيقظ من تهديداتهم"، مستنكرًا تصفيق إعلام الإرهابية لتركيا عند دخولها لسوريا وليبيا، ودفاعهم عنها ومهاجمتهم لمصر الآن لحمايتها حدودها الغربية.واستطرد أن تخرج دولة جاءت كل هذه المسافة ولا تربطها بليبيا أي حدود، وتتحرك بجنودها ومرتزقتها لليبيا فقد جاءوا فاتحين طامعين، وعند حماية مصر لحدودها مع وجود كل الإرهابيين على الحدود يحاول أهل الشر قلب الحق لباطل.