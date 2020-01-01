عكاظ: صحة الملك سلمان مستقرة ولا شيء يدعو للقلق

أكدت مصادر سعودية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتمتع بصحة مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشددة على أنه بخير، وفق صحيفة عكاظ السعودية.يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق عن دخول الملك سلمان، إلى أحد المستشفيات بالرياض، لإجراء فحوص طبية اعتيادية لمعاناته من التهاب في المرارة.