رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا تؤكد: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

أعلنت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، أن جميع المصريين بالخارج أعلنوا تأييدهم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي المصري وامتداده بتحقيق استقرار سيادة الدولة الليبية الشقيقة.وأعربت رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عن ترحيبها الشديد بتفويض مجلس النواب المصرى لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، بالتزامن مع طلب من الجيش والبرلمان الليبيين، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية في مواجهة الغزو التركى.وأكدت أن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للأشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق كما أن الأمن القومي الليبي يعد امتداد للأمن القومي المصري ولن يتوانى جيش مصر الباسل في حفظ أمن واستقرار وسلامة البلاد بقيادة رئيسنا البطل الشجاع.وأوضحت أن مصر لم تقدم على الحرب إلا لتحقيق الأمن والحماية وإرساء السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن تفويض برلمان دولة ليبيا الشقيقة للدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بدخول الجيش المصرى فى أراضيها لا ينتظر الاستئذان بل هو حق لردع كل مغتصب غاشم.كما يؤكد الاتحاد على أن جميع المصريين فى الداخل والخارج سيقفون صفا واحدا خلف القيادة المصرية الحكيمة وخلف قواتها المسلحة.