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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: تنظيف الأسنان يقلل الإصابة بسرطان الفم والمعدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:27 م
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
أبوزيد على
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أظهرت دراسة أن تنظيف الأسنان بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم أو المعدة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن علماء جامعة هارفارد تشان للصحة العامة تتبعوا آلاف الأشخاص لأكثر من 20 عامًا لكشف الرابط بين الإصابة بسرطان الفم والمعدة وبين أمراض اللثة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 52٪ للإصابة بسرطان المريء أو سرطان المعدة في وقت لاحق من حياتهم.

وترى المنظمة العامة للصحة الوطنية في بريطانيا «NHS» أن السبب الرئيسي لأمراض اللثة هو عدم تنظيف الأسنان بشكل صحيح أو منتظم.

فيما نظر باحثون إلى معدلات سرطان المريء والمعدة لدى أكثر من 98 ألف امرأة، 49 ألف رجل، على مدى عقدين متواصلين، وأظهرت النتائج أنه خلال 22 إلى 28 سنة من المتابعة، كان هناك 199 حالة من حالات سرطان المريء و238 حالة من حالات سرطان المعدة.

ولفتت الدراسة إلى أن تاريخ أمراض اللثة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء وسرطان المعدة بنسبة 43 و52٪ على التوالي.

كما تم إجراء ارتباط بين البكتيريا التي توجد عادة في الفم مثل «تانيرلا فورسيثيا» و«برفيروموناس اللثة» وسرطان المريء من قبل علماء آخرين في دراسات سابقة.

وخلص العلماء إلى أن ضعف نظافة الفم وأمراض اللثة قد يعزز تكوين البكتيريا المعروفة بأنها تسبب سرطان المعدة.

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