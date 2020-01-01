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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تعلن تفكيك قنابل مزروعة في سوق بالعاصمة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:03 م
أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ
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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوات ناسفة في إحدى أسواق كييف بعد ورود معلومات مجهولة إلى الشرطة بهذا الشأن.

وقال عمدة كييف "فيتالي كليتشكو"، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الشرطة المحلية تلقّت اتصالًا اليوم حول زرع قنابلَ أسفل أكشاك متنقلة شمال العاصمة.

وأضاف "كليتشكو" أن قوات إنفاذ القانون ومتخصصي التعامل مع القنابل ذهبوا للموقع وعثروا على المواد الخطيرة ثم جرى تفكيكها، وتم إجلاء الأفراد من المنطقة، وقالت الشرطة في كييف إنها تحقق في معلومات حول زرع قنابل في منطقة أخرى من العاصمة بالقرب من محطة مترو مينسكا القريبة من السوق نفسها.

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