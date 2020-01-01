«تعليم المنيا»: لا شكاوى من «الهندسة والجبر».. والطلاب يحتفلون

أكد محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور بخصوص امتحانات الهندسة الفراغية والجبر، مضيفا أنه قام بجولة تفقدية على اللجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها حرصا على مصلحة الطلاب.وكان طلاب المرحلة الثانوية علمي رياضة قد اختتموا اليوم مارثون الامتحانات بالهندسة الفراغية والجبر،و أكد الطلاب على أن الامتحان كان سهلا جدا وفى متناول الجميع، مضيفين أن مدة الامتحان كانت كافية جدا وجميع الأسئلة من نماذج الوزارة والكتاب المدرسي.واحتفل الطلاب عقب الخروج من لجان الامتحانات بالتقاط الصور والسيلفى معا،حيث ظهرت الفرحة على وجوههم، وكانت لجان الامتحانات قد شهدت هدوءا كبيرا اليوم وتنظيم كبير من قبل رجال الأمن وتأمين اللجان.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.