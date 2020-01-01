رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم المنيا»: لا شكاوى من «الهندسة والجبر».. والطلاب يحتفلون

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:14 م
محمد عزب
محمد عزب
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور بخصوص امتحانات الهندسة الفراغية والجبر، مضيفا أنه قام بجولة تفقدية على اللجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها حرصا على مصلحة الطلاب.

وكان طلاب المرحلة الثانوية علمي رياضة قد اختتموا اليوم مارثون الامتحانات بالهندسة الفراغية والجبر،و أكد الطلاب على أن الامتحان كان سهلا جدا وفى متناول الجميع، مضيفين أن مدة الامتحان كانت كافية جدا وجميع الأسئلة من نماذج الوزارة والكتاب المدرسي.

واحتفل الطلاب عقب الخروج من لجان الامتحانات بالتقاط الصور والسيلفى معا،حيث ظهرت الفرحة على وجوههم، وكانت لجان الامتحانات قد شهدت هدوءا كبيرا اليوم وتنظيم كبير من قبل رجال الأمن وتأمين اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة اليوم

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل