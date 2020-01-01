«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس في هذا الوقت

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن نسب الرطوبة تكون مرتفعة بشكل كبير خلال فصل الصيف، على الرغم من أن درجات الحرارة غير مرتفعة بصورة كبيرة خلال تلك الأيام.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد الإحساس بالحرارة، وتصل نسب الرطوبة إلى حوالي 85% على القاهرة والوجه البحري خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مؤكدة أن نسب الرطوبة تنخفض تدريجيًا أثناء ساعات النهار مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل خلال فترة الظهيرة لحوالي 35%.



ونصحت إيمان شاكر المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهير وحتى انكسار أشعة الشمس عصرًا لتجنب التعرض لضربات شمس، وتناول المياه بكميات كبيرة.