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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة عبيد: «عبدالرحمن أبو زهرة من حقه يزعل»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:09 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة نبيلة عبيد، على أزمة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قائلة: "عنده حق يزعل لأنه فنان كبير وعظيم".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الكبار برة بيتكتبلهم أعمال مخصوص مقارنة بمصر التي تهتم حاليًا بالأجيال الصغيرة"، مشيرة إلى أن هذا لم يكن موجودًا في الأجيال الفنية السابقة، حيث إنها شخصيًا عملت مع كل الأجيال، "لكن يمكن الدنيا اتغيرت"، حسب قولها.

ورفضت الفنانة نبيلة عبيد، تحويل كتاب "سينما نبيلة عبيد" لفيلم، على غرار حياة أحمد زكي قائلة: "ماحبش يتعمل عني حاجة".

وكشفت أنها ستقوم بكتابة مذكراتها قائلة: "هكتب مذكراتي سواء في كتاب أو سأقوم بتصويرها بالكاميرا وهحكيها بنفسي، لأتركها كتعليم للأجيال القادمة إيه اللي مريت بيه والصعوبات اللي واجهتها، وأعتقد ده هيفيد الأجيال الجديدة، ومش هتكلم عن حاجة في حياتي الشخصية لأنه ببساطة حياتي الشخصية عبارة عن شغلي".

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