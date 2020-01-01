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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ليلى علوى: لا قانون ولا شريعة ممكن تبرر التحرش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:51 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة ليلى علوي، على قضية التحرش والربط بين ملابس الفتاة وحدوث التحرش قائلة: "لاقانون ولاشريعة تبرر التحرش.. ماينفعش نؤذي ولانجرح بعض".

وأضافت "ليلى"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": "التحرش له درجات واشكال كتيرة بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض؟".

وأشادت "علوي" بجهود الدولة في مكافحة التحرش وخطواتها الجادة؛ لاسيما في الفترة الأخيرة.

كما علقت على أزمة ابنتي الفنان شريف منير قائلة: "أنا بحيي الفنان شريف منير على وقفته مع ابنتيه لأن مش دور الأهل يخبوا نفسهم ويحطوا راسهم في الرمل زي النعام.. إحنا مش بنعمل حاجة غلط.. بتكلم على البنات والستات الي بينزلوا يشتغلوا ويشقوا باختلاف ملابسهم.. وأنا بحيي الفتيات اللي بدأوا يتكلموا دلوقتي عن القصة".

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